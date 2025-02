Rep: Kean rientra e ritrova il Verona. “Moise ricordi la tripletta?”

Kean all'andata infilò ben tre volte la porta del Verona. Tre esultanze per altrettante prodezze per proiettare la Fiorentina in alto

Redazione VN 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 10:44)

Prima un inserimento centrale, poi il guizzo su corner, infine un gol di potenza e precisione lanciato addirittura da De Gea. Era il 10 novembre e la Fiorentina continuava a vincere le partite, nel pieno degli 8 successi di fila. Tre esultanze per altrettante prodezze, una più bella dell’altra di Moise Kean che nella partita d’andata infilò ben tre volte la palla nella porta del Verona, al Franchi. La Fiorentina - ricorda Repubblica Firenze - arrivava in campionato dalla vittoria di Torino, apprestandosi ad affrontare in trasferta il Como dopo la sosta. Gara ovviamente vinta con altrettanto ovvio gol finale di Kean. In poco tempo il mondo si è capovolto e non solo il calendario. Che, essendo asimmetrico, stavolta piazza il Verona dopo il Como e non appena prima.

La Fiorentina fatica, sta perdendo posizioni in classifica e l’autostima è in calo piuttosto verticale. Serve un’impennata e soprattutto serve Kean. Che per fortuna rientra dopo il turno di squalifica scontato proprio contro la formazione di Fabregas e pagato in modo pesantissimo. Fiorentina aggrappata a “San Moise” quindi, anche perché l’altra stella della squadra non ne ha una buona di stella. Gudmundsson infatti è nuovamente ko e ne avrà per qualche settimana. Palla a Kean quindi, sperando accadano cose buone. Il centravanti viola torna in campo dopo la denuncia nei confronti dei vergognosi insulti razzisti che gli sono piovuti sui social dopo la gara contro l’Inter. Un motivo ulteriore per citare le istituzioni della città. “Moise Kean, Firenze è con te”.