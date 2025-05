Non è tutto perduto, la Fiorentina può aggrapparsi ad una tenue speranza per l'Europa

"Abbiamo ancora una tenue speranza". Scrive così La Repubblica in merito alle ultime partite che la Fiorentina si appresta ad affrontare. La sconfitta di Venezia ha innescato una serie di calcoli e incroci per capire che tipo di concatenazione di risultati possa servire a salvare l’annata riportando la Fiorentina in Europa.