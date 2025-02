Rep.FI: Cataldi accelera. Palladino recupera corsa ed equilibrio, già col Como?

Se Adli prosegue il suo lavoro differenziato per smaltire il dolore alla caviglia che l’ha tenuto fuori dai convocati con l’Inter lunedì sera, da qualche giorno è tornato ad allenarsi con regolarità Danilo Cataldi . Repubblica Firenze lo descrive come uno dei perni del centrocampo della Fiorentina : sostanza, corsa, dinamismo al servizio della squadra. Tra i principali artefici del momento d’oro dei viola, quando in coppia con Adli ha dettato ritmi e geometrie permettendo al tecnico di far oscillare Bove tra mediana e attacco. Nelle ultime due sfide contro l’Inter Palladino ha concesso a Cataldi alcuni spezzoni per ritrovare il ritmo giusto. Tra la vittoria del Franchi e la sconfitta del Meazza, 45’ in totale in crescendo.

Alzare i giri

In allenamento sta provando ad alzare i giri del proprio motore per farsi trovare pronto il prima possibile. Il posto da titolare gli manca da fine dicembre, dalla sfida pareggiata a Torino contro la Juventus. Quasi cinquanta giorni. E non è un caso che, complice la sua assenza per affaticamento, sia stato complicato per la Fiorentina ritrovare equilibrio in mezzo al campo. Cataldi rappresenta una delle certezze di questa squadra: lavora il pallone, copre gli spazi, lotta nella riconquista e a pieno regime risulta tra gli insostituibili. Palladino ha dovuto fare a meno di lui per qualche settimana, trovando altre soluzioni e nuovi equilibri. Mandragora su tutti, Folorunsho poi. Contro il Como non è ancora chiaro se il tecnico potrà disporre di Cataldi fin dal primo minuto. Ma certamente la sua condizione fisica sta crescendo e questa è un’ottima notizia. In una mediana che dopo il mercato di gennaio ha aumentato il suo potenziale. Palladino, infatti, adesso può plasmare la sua squadra ricercando più sfumature. Oltre a Cataldi, e in attesa di Adli, ci sono Mandragora, Fagioli, Ndour, Richardson e all’occorrenza Folorunsho che si abbassa.