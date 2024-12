Rep.Fi: ancora esami per Bove, si indaga sulla carenza di potassio

Riguardo al futuro, la strada del defibrillatore sottopelle appare ormai segnata: in Italia non è prevista la possibilità di giocarci

Un’altra giornata di esami per Edoardo Bove a Careggi. Il giovane calciatore della Fiorentina sta bene, ha solo bisogno di un monitoraggio continuo al cuore, che si è fermato nell’ambulanza che domenica scorsa lo trasportava dallo stadio Franchi al policlinico fiorentino. I medici gli hanno già fatto vari approfondimenti ma continuano a studiare il caso, concentrandosi su vari aspetti. Si cerca ad esempio di capire come mai avesse, al momento del ricovero, una carenza di potassio , che potrebbe aver avuto un ruolo nella fibrillazione che lo ha colpito. Riguardo al futuro, la strada del defibrillatore sottopelle appare ormai segnata. Sono le linee guida internazionali a prevedere, quando c’è un arresto per fibrillazione sul quale si è intervenuti con un defibrillatore, l’impianto di un dispositivo salvavita.

I medici hanno preso la loro decisione e anche il giocatore sarebbe d’accordo. Riguardo alla carriera professionistica di Bove, come ormai noto, non potrà proseguire nel nostro Paese perché in Italia non è prevista la possibilità di giocare con il defibrillatore. Cosa diversa sono altri Paesi, come ad esempio il Belgio e la Gran Bretagna.