Ranieri sempre più leader. E non è escluso un ulteriore rinnovo

Il capitano è irrinunciabile per Palladino: la società pensa di blindarlo ancor di più

Abnegazione, sacrificio, così Luca Ranieri si è guadagnato così il "posto fisso". Foga agonistica, a volte anche eccessi ed intemperanze, ogni partita come una battaglia da vincere sempre. Il capitano viola - scrive il Corriere dello Sport - Stadio - ha riscattato a Celje l'eurogol che gli era stato negato a San Siro contro il Milan con caparbietà e un'esultanza sfrenata sotto la curva viola. Non sarà forse un calciatore dalle doti tecniche sorprendenti - si legge - ma grazie al lavoro si è messo al braccio quella fascia che porta con orgoglio.

Il ruolo che ricopre gli impone di calmare le acque, non di agitarle, e proprio questo obbligatoriamente è un salto di qualità caratteriale che dovrebbe fare. Chi lo conosce giura che Ranieri sia il più severo critico di se stesso nonché il primo a sapere di dover alimentare l'equilibrio, la misura, la diplomazia. Avrà tempo per farlo, visto che il suo contratto scadrà nel 2028. L'ultimo rinnovo è stato siglato ad agosto scorso, ma c'è da credere che le parti si confronteranno di nuovo, magari per discutere di un ulteriore prolungamento.