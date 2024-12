Ranieri e quel regalo sciagurato all’Udinese. Con lui sbanda tutta la Fiorentina

Luca Ranieri commette un errore fatale per la Fiorentina di Palladino. Per la Nazione è il peggiore

La Nazione considera il peggiori di Fiorentina-Udinese Luca Ranieri. Il capitano della Fiorentina regala il gol del pareggio alla squadra avversaria e da quel momento i ragazzi di Palladino vanno in difficoltà. (LE PAGELLE)

Dopo un primo tempo giocato con sicurezza e personalità, Ranieri commette un errore sciagurato che ridà fiducia all'Udinese e mette la Fiorentina in crisi. Nessuno riesce a reagire e come il suo capitano, la squadra di Palladino affonda sotto i colpi dei bianconeri. Partita da dimenticare per l'ex Salernitana.