R.Galli: “La rottura con Biraghi e Quarta può aver scosso lo spogliatoio”

Ruolo questo che non è solo un'etichetta di prestigio, ma una vera e propria responsabilità, accompagnata, ovviamente, da sfumature come il prestigio morale, la maturità accumulata con l'esperienza, il fatto di essere 'riconoscibili e riconosciuti' leader dal resto del gruppo. Palladino aveva stabilito questo in estate. Poi in autunno le cose sono cambiate. C'è stata la rottura con Biraghi e c'è stato l'addio - immediato, alla prima offerta vera - di Quarta. Una doppia mossa che può aver scosso, spogliatoio e solidità del gruppo.