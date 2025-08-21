Riccardo Galli, sulle pagine de La Nazione, ha analizzato quella che sarà la prima partita di Conference League contro il Polissya:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa R. Galli: “Buon viaggio, Fiorentina: al via il sogno europeo in Conference”
La Nazione
R. Galli: “Buon viaggio, Fiorentina: al via il sogno europeo in Conference”
L'augurio di Riccardo Galli sulle pagine de La Nazione
Buon viaggio, Fiorentina. Si, perché stasera si parte davvero. Prima scena, il debutto in Conference League con tappa nella sperduta Presov in Slovacchia. Quarto cammino europeo con un solo obiettivo: chiuderlo numeri uno. Ovvero vincere. La Fiorentina è stata costruita con una prospettiva assolutamente chiara: realizzare uno step decisivo nel programma di avvicinamento-raggiungimento delle big. Un piazzamento nell'Europa maggiore e la conquista di un trofeo, hanno spinto Commisso a farsi costruire da Ferrari e Pradé una squadra segnata da un mix di giovani, alta qualità e giocatori di esperienza. Con Pioli timoniere di fascia alta. Il valore della notte di Conference ha un valore a livello psicologico: fare subito bene vuol dire aver gettato le basi per una stagione che sarà infinita. La sensazione è che Pioli dia spazio al tridente offensivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA