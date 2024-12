Qui Empoli, da Seghetti in giù: la linea verde di D’Aversa contro la Fiorentina

Tante assenze negli azzurri: non ci saranno Ebuehi, Sazonov, De Sciglio, Grassi, Haas, Zurkowski e Fazzini. E altrettante situazioni da valutare: Anjorin e Goglichidze per la gestione delle energie e Pellegri per una botta alla caviglia rimediata con il Milan. Ci saranno sicuramente molte novità nell'undici di partenza: scontato l'impiego di Cacace a sinistra, così come quello di Marianucci e Tosto in difesa. «Per la completezza della rosa la Coppa Italia per la Fiorentina può essere un obiettivo – ha spiegato il tecnico – mentre per noi ha importanza per altri motivi: sicuramente giocherà qualcuno che ha avuto meno spazio, come è accaduto con il Torino». Di sicuro in porta ci sarà Seghetti. Saranno della partita anche Sambia ed Esposito, così come Belardinelli anche se da capire con quale minutaggio.