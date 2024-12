Quarta prima, Biraghi poi: la politica della “rottamazione” di Palladino

Raffaele Palladino sta conducendo una rivoluzione profonda alla Fiorentina, non solo tecnica ma anche carismatica, puntando a rinnovare uno spogliatoio segnato da tre finali perse in un anno e da un calo motivazionale. Dopo le partenze estive di figure chiave come Milenkovic, Gonzalez e Bonaventura, la sessione invernale sembra sancire l’addio di Cristiano Biraghi e Lucas Martinez Quarta, capitano e vice, ultimi pilastri del ciclo precedente.