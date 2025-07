Quanti figli d’arte al Viola Park. Ma c’è anche chi lascia

Alla Fiorentina il cognome "pesante" non è mai stato un problema, anzi: il settore giovanile viola ha da sempre accolto figli d’arte, da Chiesa a Hagi, passando per Zaniolo. Di recente si è aggiunto Armando Floro Flores, classe 2011 e figlio di Antonio, ex attaccante di Serie A: dopo l’interesse di Juventus e Roma, il giovane talento è stato messo sotto contratto dalla società gigliata. La Fiorentina continua così a investire su giovani promesse con un DNA calcistico già ben tracciato.

Nelle varie categorie del vivaio non mancano nomi noti: nella Primavera il capitano è Edoardo Sadotti, figlio di Mirko; in Under 16 ci sono Mattia Barzagli, attaccante, figlio di Andrea, e Álvaro Valero, centrocampista come il padre Borja. Scendendo ancora troviamo i figli di Marco Benassi (ora nello staff del settore giovanile viola), Alessandro e Andrea, rispettivamente in Under 11 e Under 9. Spiccano anche Andrea Pasqual, portiere classe 2016 figlio dell’ex capitano Manuel, e Jaden Duncan, figlio di Alfred, prossimo al passaggio dalla scuola calcio alle giovanili ufficiali.