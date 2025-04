Quando la certezza è in difesa: Pongracic, Marì e Ranieri il muro viola

La Fiorentina ha trovato in Pablo Marì, Ranieri e Pongracic un terzetto difensivo in grado di dare grande sicurezza al reparto arretrato.

L'edizione odierna di Repubblica si concentra sulla fase difensiva della Fiorentina, che sta reggendo bene l'urto del campionato consentendo agli attaccante di brillare ulteriormente. Perché se è vero che Kean è il faro fra i centravanti anche chi agisce nelle retrovie si sta ritagliando uno spazio niente male. È il caso di Pongracic , Pablo Marì e Ranieri : tre che vengono dalla provincia (Lecce, Monza e Ascoli/Spal/Salernitana). Questo terzetto sta tenendo quella viola come la quinta retroguardia del campionato con 30 reti incassate: hanno fatto meglio soltanto il Napoli, l'Inter, la Juventus e l'Atalanta, ovvero le prime della classe, mentre la Roma ha fatto uguale. E proprio contro la squadra di Gasperini nell'ultimo turno la retroguardia ha funzionato alla grande.

In crescita

Il quotidiano analizza tutti quanti gli interpreti: Pongracic sta finalmente facendo vedere di valere i 15 milioni spesi con grande senso di posizione e ottime letture oltre che tecnica. Dopo un inizio difficile oggi è un punto di forza della squadra e ha panchinato Comuzzo: ora pure la difesa a tre è diventata il suo habitat naturale. Poi il battagliero Ranieri, ma anche un Pablo Marì divenuto guida a 31 anni: ottimale da centrale nei tre, ottimo in marcatura e di testa. Gli elogi si sono sprecati con Juve e Atalanta, ma sabato sera la tappa a San Siro contro il Milan e soprattutto Leo, Gimenez, Pulisic, Reijnders e chi più ne ha più ne metta è un vero e proprio banco di prova. Toccherà ancora loro difendere la porta di De Gea. Per far capire di avere davvero delle certezze.