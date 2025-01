Quando Folorunsho era vicino a smettere di giocare: D’Agostino lo salvò

Nel 2017 Michael Folorunsho era vicino a smettere di giocare a calcio, dopo aver concluso il percorso nelle giovanili della Lazio senza prospettive in prima squadra. La Virtus Francavilla in Serie C ha rappresentato la svolta, grazie al lavoro di Gaetano D’Agostino, che è riuscito a incanalare il suo talento. Da lì, la carriera è decollata: acquistato dal Napoli, ha girato l’Italia in prestito (Bari, Reggina, Pordenone, Verona), trovando continuità solo nelle ultime tappe.