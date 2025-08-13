Quagliarella: “Kean il 9 giusto per l’Italia. La Fiorentina farà bene con Pioli”

Fabio Quagliarella ha parlato in un'intervista concessa a La Stampa dove ha detto la sua sulle possibili sorprese in Serie A e su Moise Kean:

Tante squadre possono dire la loro. Mi incuriosisce soprattutto il Bologna: Immobile e Bernardeschi avranno tanto da dare in un progetto che continua a crescere. E pure la Fiorentina, con Pioli, farà bene: conosce già l’ambiente ed è già un bel punto di partenza. Kean il 9 giusto in azzurro? Penso di sì. Alla Fiorentina ha trovato l’ambiente giusto, credo che la scorsa stagione sia stata quella della consacrazione. Però non basta un solo giocatore: spero che altri sappiano imporsi