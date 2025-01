Prove tecniche per la Fiorentina. Ma dov’è finito Gudmundsson?

Il 2025 non è iniziato come la Fiorentina sperava. Risultato netto contro il Napoli, l'unica squadra ad aver messo così in difficoltà i gigliati che non sono riusciti ad esprimersi al meglio, a causa anche di un approccio sbagliato. E per la prossima sfida, contro il Monza, rimane qualche dubbio da sciogliere. Il più importante: "dov'è finito Gudmundsson?". Da inizio anno non ha avuto un percorso facile, l'infortunio, i pochi minuti giocati, fino ad arrivare a ieri sera dove non ha visto il campo. Palladino in conferenza stampa ha parlato di un vecchio problema alla caviglia che si è ripresentato. Fatto sta che ad oggi non è riuscito a trovare continuità.