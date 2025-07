Fiorentina ospite della “Coverciano inglese”. Prove tattiche in vista delle amichevoli

Al via il ritiro in Inghilterra

La Fiorentina è partita ieri con un volo charter per Birmingham. Nel tardo pomeriggio hanno poi disputato la prima seduta che ha avuto luogo a Burton upon Trent nello Staffordshire. E' qui che la Fiorentina di Stefano Pioli, fino al 2 agosto, alloggerà e si potrà allenare, nella "Coverciano inglese". Il luogo dove tutte le Nazionali maschili e femminili vengono ospitate. Inaugurato nel 2012, il centro sportivo contiene ben 12 campi di allenamento, in erba naturale, artificiale e al coperto.