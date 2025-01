Provaci ancora Gud! È il momento giusto per ripartire

Se è vero che la storia si ripete, per la Fiorentina, è arrivato il momento di ripartire . Certo, la situazione non è la stessa. Del resto, sarebbe strano il contrario. Eppure, come scrive il Corriere Fiorentino, quattro mesi dopo, sembra di esser tornati allo stesso, identico, punto . Avete presente il Monopoli? Ecco. È come se Palladino avesse pescato dal mazzo degli imprevisti la carta "riparti dal via" e stasera dovesse provare a ripartire da capo. Il riferimento, va da sé, è quanto successo nella gara d'andata proprio contro la Lazio, co i viola che ribaltarono, nel giro di 45', la partita, grazie alla doppietta dal dischetto di Gudmundsson .

Quasi come all'andata

Sembra incredibile, ma 126 giorni dopo lo scenario è (quasi) identico. Una squadra in cerca d'identità, risultati negativi in serie, ambiente a dir poco infastidito e un allenatore finito (di nuovo) sul banco degli imputati. Con una differenza. Allora infatti da parte del club nessuno si era voluto sbilanciare più di tanto, mentre oggi, a parole almeno per il momento anche nei fatti, la difesa del tecnico è stata totale. In teoria Palladino non si gioca la panchina. Lui stesso ha detto in conferenza stampa di sentirsi tranquillo. Di certo, considerando l'ostacolo che si trova davanti, sarebbe come minimo ingeneroso legare il suo destino alla gara di oggi. Perché è vero, sulla carta Lazio e Fiorentina sono formazioni di simile valore e ambizioni, ma umore, condizione, entusiasmo e convinzione sono all'opposto. Da una parte c'è un gruppo che vola, che nonostante il periodo negativo ha saputo riprendersi subito. Dall'altra una squadra che è reduce da appena due punti in sei partite e in preda a timori, fantasmi e paure che ne hanno improvvisamente frenato quella corsa iniziato proprio nel primo incrocio con la Lazio.