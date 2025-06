“Pronto Edin, sono Stefano”: così Pioli ha convinto Dzeko a venire alla Fiorentina

I retroscena della trattativa Edin Dzeko-Fiorentina

Redazione VN 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 09:10)

Edin Dzeko, a 39 anni, è pronto a vivere la sua terza esperienza italiana, stavolta con la maglia della Fiorentina. Dopo l’addio al Fenerbahce, il bosniaco ha scelto Firenze per continuare a competere ad alti livelli, attratto dalla passione della piazza e dal progetto tecnico. Ieri è atterrato a Fiumicino, accolto da tifosi e cronisti, visibilmente entusiasta. Oggi è in programma la firma del contratto annuale con opzione per un secondo anno, dopo le visite mediche a Villa Stuart: guadagnerà 1,8 milioni netti a stagione.

Determinante per il suo arrivo è stato il ruolo di Stefano Pioli, futuro allenatore della Viola, con cui Dzeko ha instaurato un dialogo costante nelle ultime settimane. Il tecnico è molto stimato dall’ex Roma e Inter, che ha apprezzato la sua capacità di gestire grandi personalità. L’intuizione dell’agente Alessandro Lucci, subito raccolta dal ds Pradè, ha accelerato l’operazione. Dzeko era già stato contattato in passato da club come Roma, Como e Bologna, ma la Fiorentina ha affondato il colpo decisivo a inizio settimana.

Non sarà solo un’alternativa a Kean, ma un protagonista vero e proprio, forte di una stagione chiusa con 60 presenze e 24 gol tra club e nazionale. La sua professionalità, la cura maniacale del fisico e della vita privata lo rendono ancora competitivo. Per Dzeko, Firenze rappresenta la cornice perfetta per un finale di carriera ad alto livello, con l’ambizione di lasciare il segno anche in maglia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.