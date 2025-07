Primo giorno al Viola Park: grande feeling tra Pioli e i tifosi

L’atmosfera al Viola Park è decisamente cambiata rispetto al recente passato: entusiasmo, partecipazione e intensità caratterizzano i primi giorni del ritiro della nuova Fiorentina targata Pioli. Dopo il successo del “Viola Carpet”, la squadra ha svolto ieri il primo allenamento a porte aperte davanti a circa 500 tifosi, che nonostante il caldo torrido (quasi 38 gradi) hanno mostrato grande attaccamento. Il tecnico emiliano ha subito trasmesso alla squadra la volontà di partire forte e regalare emozioni, come dimostra anche il ritmo elevato delle sedute.

L’intesa tra Pioli e lo spogliatoio sembra già ben avviata: il tecnico ha mostrato complicità con alcuni giocatori, in particolare Dodo, e ha instaurato un buon feeling anche con lo staff tecnico. Alcune assenze hanno caratterizzato la giornata – tra cui Barak, Ikoné, Infantino e Kouame – mentre ha fatto il suo esordio in gruppo il giovane Kospo, classe 2007 acquistato dal Barcellona. La giornata si è conclusa con una partitella 11 contro 11, in cui è emerso l’intento di Pioli di proseguire sul 3-5-2 ereditato da Palladino.