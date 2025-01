Il Bologna vuole, di nuovo, Jonathan Ikonè. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che parla di un Vincenzo Italiano intenzionato a portare con sé il suo ex giocatore. Sartori avrebbe già offerto un prestito secco a Pradè che avrebbe rifiutato. Ikonè parte solo con un prestito con obbligo di riscatto, altrimenti rimarrà a Firenze.

Non è la prima volta che il Bologna segue Ikonè da vicino. Lo scorso anno, sempre a gennaio, Thiago Motta aveva spinto per averlo subito al posto di Karlsson. Ma la dirigenza rossoblù considerò l'operazione poco vantaggiosa, anche alla luce degli 11 milioni spesi per l'ex AZ.