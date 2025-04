Prima la rifinitura, poi la partenza. Insieme alla squadra circa 1300 tifosi viola

In partenza per la Slovenia circa 1300 tifosi viola pronti a sostenere la Fiorentina nell'andata della sfida contro il Celje. Sia Palladino che i giocatori non hanno intenzione di scegliere, le strade da percorrere sono due (Conference e campionato) per raggiungere quelli che ormai sembrano obiettivi fissati: l'Europa e un trofeo sfumato già troppe volte.