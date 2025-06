Prestiti senza futuro: la Fiorentina ha speso 11mln per giocatori non riscattati

Un anno fa la Fiorentina aveva avviato una rivoluzione totale, ripartendo da zero dopo la sconfitta in finale di Conference League e la fine del ciclo con Vincenzo Italiano. L’arrivo di Palladino e una rosa rinnovata sembravano l’inizio di un nuovo progetto, ma dodici mesi dopo la squadra si ritrova quasi punto e a capo. Palladino è già andato via a sorpresa, e anche sul fronte giocatori c’è da ricostruire, perché i tanti innesti — spesso in prestito — non hanno lasciato una base solida per il futuro.

A livello economico, l’impegno non è stato irrilevante: la Fiorentina ha speso 11,2 milioni in prestiti onerosi per giocatori che non rimarranno. Una cifra che potrebbe salire a quasi 20 milioni se non verrà riscattato Gudmundsson, arrivato per 8 milioni. Investimenti che, alla prova dei fatti, non hanno garantito ritorni concreti, lasciando il club con l’urgenza di ripartire ancora una volta da capo.