Infine, il nodo più delicato riguarda gli otto giocatori arrivati in prestito, con valutazioni diverse per ciascuno. Gosens è già stato riscattato con reciproca soddisfazione, mentre Fagioli, Cataldi e Gudmundsson sembrano vicini alla conferma. Al contrario, Adli, Colpani e Folorunsho rischiano di non essere trattenuti, mentre per Zaniolo, complice anche una stagione deludente, la decisione è già presa: non farà parte della Fiorentina del futuro.