Prende il posto di Bove e ridà equilibrio alla viola: Folorunsho è l’uomo giusto

L'esordio arriva nella sconfitta di Monza, poi l'esordio da titolare contro il Torino risultando tra i migliori, se non il migliore in campo. Dopodiché la grande prestazione all'Olimpico contro la sua Lazio. Folorunsho non solo riportato entusiasmo, ma ha permesso al tecnico viola di tornare su quei concetti che avevano portato la Fiorentina a centrare le otto vittorie consecutive. Nella sfida dell'Olimpico si spostava da destra a sinistra alternandosi con Beltran; un altro che al momento è insostituibile. Il tridente alle spalle di Kean ormai si forma da solo: Folorunsho, Gudmundsson e Beltran. Palladino contro il Genoa invece, dovrà pensare a come risistemare la mediana vista la squalifica di Adli e un Cataldi alle prese con dei problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime tre di campionato.