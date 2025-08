Pradè e quel tesoretto per Sohm. Ghilardi ha aiutato, manca solo Beltran

La Fiorentina è riuscita nel suo intento, mettere a disposizione di Stefano Pioli il tanto agognato centrocampista, prima dell'esordio in Serie A. Pradè e Goretti lo hanno fatto con grande anticipo sulla tabella di marcia, aiutati anche dal mercato in uscita. I 15-16 milioni sborsati per prelevare Sohm, potrebbero arrivare direttamente dalle cessioni, come scrive il Corriere Fiorentino.