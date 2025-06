Pradè e Goretti lavorano con Pioli. L’obiettivo? Smistare gli esuberi

Pioli valuterà i numerosi prestiti che torneranno dai vari club, ma la via sembra tracciata:"Una squadra che avrà almeno tre-quattro volti nuovi perché il proprietario Rocco Commisso ha investito tanto per avere qualche gioia. Almeno un trofeo. Tutto questo in conference call con Stefano Pioli che ha detto sì, ma deve, ovviamente, ancora sottoscrivere il contratto che sarà triennale. Che Fiorentina ha in mente Pioli? La più forte possibile, of course. Ma in questi giorni si stanno valutando innanzitutto i tanti prestiti che rientreranno alla base dal 1° luglio. Difficile che Christensen, Infantino, Brekalo, Amatucci e Sabiri ripassino dal Viola Park. Ma Barak, Ikoné, Sottil, Nzola, Bianco, Valentini è molto probabile che dal 12-13 luglio si presentino in ritiro".