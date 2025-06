Pradè a casa, torna oggi al VP. Pronto un tesoretto da 50 milioni

La Fiorentina ha a disposizione un tesoretto di circa 50 milioni di euro, derivante dai mancati riscatti di Adli, Colpani, Folorunsho e Zaniolo, con cifre che sommate raggiungono i 46 milioni. A questi si potrebbero aggiungere altri 4 milioni nel caso in cui Cataldi decidesse di tornare alla Lazio. Le decisioni sui mancati acquisti sono arrivate in alcuni casi di comune accordo con i giocatori, in altri per volontà unilaterale della società. Questo capitale rappresenta un'importante risorsa da reinvestire sul mercato, dopo che alcuni obiettivi della sessione precedente non sono andati a buon fine.