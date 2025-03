Pongracic sfida la Francia, Gudmundsson ritrova l’Islanda: le Nazionali viola

Anche in questa sosta per le Nazionali, la Fiorentina ha evitato una massiccia partenza dei suoi giocatori, con soli cinque convocati nelle rispettive selezioni maggiori. Palladino potrà quindi lavorare con un gruppo numeroso per preparare al meglio il prossimo ciclo di partite. Tuttavia, tra gli assenti figurano titolari importanti come Kean e Comuzzo, impegnati con l'Italia in Nations League, e Gudmundsson, che torna nell’Islanda dopo un anno, pronto a confermare il suo ottimo stato di forma.