Pongracic incontra il suo passato. Adesso vuole prendersi Firenze

Domani sarà anche la sfida di Marin Pongracic. Il croato portato in Italia da Corvino dopo gli anni in Germania al Wolfsburg e al Borussia Dortmund. La seconda stagione in Puglia è stata strepitosa, e gli è valsa il passaggio in viola. Per lui sarà la prima volta contro il suo ex club, dato che all'andata era infortunato. Un problema fisico che lo ha escluso per praticamente metà stagione. Poi è arrvata la gara di Roma, dove è partito titolare. Come scrive La Nazione, non è semplice farsi spazio con Ranieri e Comuzzo. Ma il croato sta crescendo e domani non sarà una sfida come le altre per lui