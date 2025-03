Polverosi: “Motta-Palladino, la gara dei più criticati. Non hanno esperienza”

"Domenica si gioca Fiorentina-Juventus, la partita degli allenatori più criticati di questo periodo (e non solo). A Palladino è stata affidata in estate una squadra tecnicamente più dotata delle scorse annate, a gennaio è stata ancora rinforzata, ma i risultati e il gioco stentano. Molto. A Thiago Motta hanno chiesto di rilanciare la Juve che Allegri aveva lasciato al terzo posto e con la Coppa Italia, ma l’ardenzino non era più amato da una parte di tifosi e dalla dirigenza. Giocava male la Juve. Vero, bene non giocava di sicuro, la differenza con la Juve di oggi è evidente: prima giocava male, ora non gioca. E se a Palladino hanno messo in mano una squadra (anzi, un organico) più forte rispetto a quella di Italiano, a Thiago Motta hanno consegnato giocatori che valgono centinaia di milioni. Il problema, tuttavia, non è il raffronto col passato, ma col presente. È nelle sensazioni, nei pensieri e nelle parole di questi giorni, di queste ore che non torna niente"