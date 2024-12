Polverosi ipotizza: “Kean fuori? Certi atteggiamenti non piaciuti a Palladino”

È stata una domenica piena di feste e primati per la Fiorentina che non aveva mai raggiunto quota 31 in 14 partite da quando si assegnano 3 punti a vittoria. È terza in classifica, con gli stessi punti dell’Inter e tutt’e due devono recuperare i 73 minuti del loro scontro diretto. Ieri la Fiorentina non ha vinto passeggiando, soprattutto nel secondo tempo il Cagliari, con i cambi di Nicola, ha aumentato la pressione anche se di vere occasioni da gol non ne ha create. È stata più bella nei primi 45’ quando Palladino, ormai padrone della situazione, si è presentato con dei cambi a sorpresa. Uno su tutti: Kouame al posto di Kean. Forse il capocannoniere viola non era piaciuto al tecnico per certi atteggiamenti mercoledì scorso in Coppa Italia contro l’Empoli, in ogni caso lo ha fatto riposare per quasi un’ora prima di metterlo in campo. Anche Ikoné inaspettatamente era titolare al posto di Colpani. Palladino ha toccato la squadra e la squadra ha risposto, come ormai accade da due mesi a questa parte. Tiene tutti sulla corda, nessuno (quasi nessuno) si sente escluso, dà minuti a chi gioca meno, fa riposare chi gioca di più e vince.