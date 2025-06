Polverosi: “Cose sgradevoli tra Gattuso e la Fiorentina. Ma il mercato viola… “

Rino Gattuso è stato per pochi giorni allenatore della Fiorentina. Quattro anni fa, prima dell’arrivo di Vincenzo Italiano. Calabrese come Commisso, era l’allenatore che doveva aprire un ciclo al Franchi. Ma finì presto, alle prime operazioni di mercato. Finì in modo traumatico tanto che le parti decisero di firmare un accordo di riservatezza per non far sapere all’esterno cosa davvero era successo. Quindi era successo qualcosa di sgradevole e di pesante. Ora Rino è il nuovo commissario tecnico della Nazionale e, al di là di quanto è accaduto fino a un paio di anni fa, la Fiorentina sul mercato sta lavorando anche per lui. Certo, lo fa soprattutto per Pioli (che fra l’altro era l’antagonista di Gattuso nella corsa alla panchina azzurra...), ma in ogni caso la linea scelta dal club viola sul mercato sa di buono, di intelligente e di prospettiva. Giovani e soprattutto italiani, così da dare alla nuova Fiorentina un’identità precisa sul piano dell’attaccamento alla maglia e dell’appartenenza a un club italiano. Anche nelle due precedenti sessioni la scelta era stata in buona parte basata sui ragazzi di casa nostra, azzurri o azzurrabili. Nell’estate 2024 erano arrivati, fra gli altri, Colpani (classe ‘99), Kean (classe 2000, grande intuizione di Palladino), Cataldi (classe ‘94, non più un giovanotto, ma sempre italiano) e Bove (2002); in quella invernale Folorunsho (‘98), Fagioli (2001), Ndour (2004) e Zaniolo (‘99). Adesso, tornati al mittente Colpani e Zaniolo e ancora fermo Bove, il diesse Pradé ha puntato ancora su ragazzi di casa nostra come Jacopo Fazzini (2003) e Mattia Viti (2002). Potrebbe rientrare Alessandro Bianco (2002) e in rosa ci sono già Fabiano Parisi (2000), Luca Ranieri (‘99), Rolando Mandragora (‘97), Pietro Comuzzo (2005), Riccardo Sottil (‘99) e il giovanissimo portiere Tommaso Martinelli (2006).