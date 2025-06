Polverosi: “Commisso lontano, Pradè turbato. Il VP non è una casa di cristallo”

Ripartire, perché tanto è così, nel calcio non c’è alternativa, anche dopo un fallimento, e non è il caso della Fiorentina, o dopo una stagione di alti (altissimi) e bassi (bassissimi), ed è il caso della Fiorentina. Ripartire in mezzo a una crisi tecnico/societaria/ambientale, con un allenatore che si è appena dimesso (anzi, rescissione consensuale del rapporto) e, come era accaduto per Gattuso, con un accordo in cui le due parti dichiarano la rispettiva riservatezza. Il Viola Park non è propriamente una casa di cristallo. Ripartire con un proprietario a 7.000 chilometri di distanza dalla sede operativa e con un direttore sportivo che, pur operativo (ottima la scelta di allungare il contratto a De Gea), non sa se restare in quella sede, turbato pure lui, Pradé, come Palladino, da una pesante contestazione. La ripartenza in realtà è già avvenuta proprio col prolungamento del portiere spagnolo. E’ comunque un passo avanti. Adesso Firenze aspetta la scelta fondamentale per la stagione 2025-26, quella del nuovo allenatore. Sarà un altro giovane alla Italiano (di quattro anni fa) o alla Palladino, oppure uno più esperto, magari con qualche successo già alle spalle? Un italiano (i minuscola) o uno straniero?