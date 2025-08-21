Polissya, probabile formazione: Rotan riparte dal consueto 4-3-3

La Fiorentina alle ore 20:00 inizierà il suo quarto percorso consecutivo in Conference League. Dovrà però passare dai playoff che disputerà a Presov in Slovacchia contro il Polissya. La squadra allenata da mister Rotan è già all'ottava partita della sua stagione e ripartirà dal consueto 4-3-3.
La probabile formazione del Polissya
POLISSIA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Saraply, Breskorovainyi, Chobotenko; Andrievsky, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko.
