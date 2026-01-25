Poesio: “Ricaduta per Kean? Gestione sbagliata? Interessante avere una risposta”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la sconfitta della Fiorentina per poi soffermarsi su Moise Kean:
Non uno scenario rassicurante in un momento della stagione in cui tra impegni ravvicinati dovuti a Coppa Italia e Conference e calendario insidioso (le prossime due trasferte sono in programma a Napoli e a Como), i viola dovranno anche soppesare le forze di tutta la rosa. È necessario dunque che i nuovi arrivati trovino presto più spazio (l’ingresso di Brescianini e Fabbian ha regalato spinta) e che l’obbligato turn over privilegi non gli impegni infrasettimanali ma quelli del campionato. Una scelta forse dolorosa (difficilmente il prossimo anno i viola torneranno a giocare in Europa), ma obbligata dalle prestazioni di una squadra che si è messa nelle condizioni di non poter scegliere i propri obiettivi. Di certo sarà fondamentale ritrovare il prima possibile l’apporto sul campo di Moise Kean. Dalla Fiorentina assicurano che il problema sia solo fisico e non comportamentale. Il problema alla caviglia però risale a metà dicembre e da allora Kean ha quasi sempre giocato per poi finire in tribuna solo nelle ultime due gare. C’è stata dunque una ricaduta? E se sì, è stata dovuta a una gestione sbagliata del giocatore? Domande a cui sarebbe interessante avere una risposta.
