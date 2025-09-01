Poesio: “Pioli, l’alchimista della Fiorentina. Sta cercando l’ingrediente giusto”

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha commentato il pareggio tra il Torino di Baroni e la Fiorentina di Pioli. Ecco le sue parole:
Come un alchimista alla ricerca dell’ingrediente giusto per far funzionare una nuova pozione, così Stefano Pioli continua a dosare gli elementi a disposizione nel tentativo di accendere il motore della Fiorentina. Cambia la disposizione iniziale con le due punte e il trequartista, si alternano gli uomini in un centrocampo ancora senza gerarchie definite e lo stesso si può dire per la difesa. Niente di troppo strano visto che siamo all’inizio della stagione, ma certo i due pareggi (se pur entrambi in trasferta e su campi difficili) non sono un bottino eccezionale. È a caccia di risposte il tecnico viola e le prime quattro gare della stagione (tra campionato ed Europa) hanno fornito ampio materiale su cui lavorare durante la sosta. Una pausa salutare perché al netto delle otto convocazioni al Viola Park sarà possibile lavorare con il gruppo che da domani sera con la chiusura del mercato sarà quello definitivo.
