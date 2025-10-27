Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha commentato la sfida tra Fiorentina-Bologna. Quel cambio di Pioli con l'ingresso di Sabiri sembrava portare a una tempesta violenta, ma così non è stato:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Pioli e il cambio di Sabiri. Franchi allibito da tanta pochezza”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Pioli e il cambio di Sabiri. Franchi allibito da tanta pochezza”
"Nubi nerissime aleggiavano su un Franchi allibito da tanta pochezza. Sotto di due gol, il terzo del Bologna annullato per qualche millimetro e un rigore dubbio non assegnato ai rossoblù"
Quando a mezzora dalla fine Stefano Pioli ha fatto entrare in campo il redivivo Abdelhamid Sabiri, uno che ha il nome più lungo dei minuti giocati con la maglia viola (fino a ieri solo 14 dal suo arrivo nel 2023), la sensazione che la tempesta perfetta stesse per abbattersi sulla Fiorentina e sul suo allenatore è stata fortissima. Nubi nerissime aleggiavano su un Franchi allibito da tanta pochezza. Sotto di due gol, il terzo del Bologna annullato per qualche millimetro e un rigore dubbio non assegnato ai rossoblù, con lo stadio che aveva iniziato la contestazione facendo per la prima volta riferimento alla serie B, le premesse per un’implosione incontrollata a fine partita (con conseguenze forse anche pesanti per l’allenatore) c’erano tutte. E invece dal caos, dalle mosse della disperazione con quattro punte schierate insieme e con la pallata in area perché prima o poi qualcosa succederà (e infatti sono arrivati due rigori) come unico schema, la Fiorentina è riuscita almeno a raccogliere un punto che di questi tempi, e con questa classifica, può essere considerato dorato. Perché adesso l’obiettivo deve essere quello di uscire dalla zona retrocessione e per chi lotta nelle retrovie anche i pareggi possono fare la differenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA