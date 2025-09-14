Poesio: “La Fiorentina deve trovare equilibrio, prima di dissipare l’entusiasmo”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, commenta la prestazione della Fiorentina di Pioli contro il Napoli. Ecco le sue parole:
Se, come aveva detto Pioli alla vigilia, la gara col Napoli avrebbe dovuto indicare il livello attuale della sua Fiorentina, la risposta non può che essere preoccupata. Non tanto per il risultato reso solo un po’ meno amaro dal gol della bandiera di Ranieri, quanto per quello che la squadra non è riuscita a mettere in campo. L’esame insomma è tutt’altro che superato e in casa Fiorentina sarà bene riuscire a trovare al più presto almeno un po’ di equilibrio per evitare di dissipare l’entusiasmo di inizio stagione e le qualità dei giocatori più rappresentativi, Kean su tutti. Slegata, lunga, mai troppo convinta, nemmeno pronti via, nel cercare di fare pressing, la squadra di Pioli è diventata una preda troppo facile per i campioni d’Italia. Certo, come spesso ripete Max Allegri, «nel calcio ci sono le categorie». E di sicuro la corazzata partenopea sembra fare un altro sport e non solo se messa a paragone con la Fiorentina, ma la facilità con cui McTominay e compagni hanno liquidato la pratica Firenze non deve lasciare indifferenti. Anche perché le mancanze che ieri sono state messe in evidenza dalla forza del Napoli, in realtà avevano già fatto capolino nelle prime uscite stagionali. Lenti e prevedibili, i viola non riescono mai cambiare ritmo, finendo per fare da sparring partner allo show degli azzurri che, sia nella seconda parte del primo tempo che nella ripresa, hanno pure dato la sensazione di non forzare troppo in vista del City.
