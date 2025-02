Poesio a Palladino: “Fiorentina tesa? Parole che fanno cascare le braccia… “

Il barometro della pressione non può che essere alle stelle quando siamo di fronte a uno snodo decisivo della stagione. E le dichiarazioni a fine gara di Palladino sulla difficoltà della squadra definita «tesa» fanno un po’ cascare le braccia. Perché in questi mesi l’allenatore ha potuto invece lavorare con tranquillità (relativa certo, ma capita quando si siede su una panchina importante) e perché è quando il gioco si fa duro che i duri dovrebbero iniziare a giocare invece di sciogliersi come neve al sole. Da ora a maggio le tensioni non potranno che essere crescenti sia in campionato che in Conference dove il basso livello degli avversari potrebbe facilitare il compito a patto di scendere in campo con ben altro atteggiamento e convinzione. Nelle ultime 12 partite i viola hanno messo insieme la miseria di 11 punti. Non sarà allora che le tre vittorie contro Genoa, Lazio e Inter siano state solo una felice, ma casuale, parentesi? Ancora vogliamo sperare di no, ma il dubbio inizia purtroppo a essere più che lecito.