Panchina vuota? No, riservata per Pioli, ma non prima del 2 luglio

Redazione VN 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 11:54)

Delle prime 8 classificate nell'ultimo campionato la Fiorentina è l'unica che non ha ancora l'allenatore. Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Lazio e Milan si sono già tutte accasate. Tra le conferme di chi le ha guidate nella stagione appena conclusa o sostituendo chi ha lasciato. Anche se la scelta su chi andrà a sedere sulla panchina viola è già stata presa: Stefano Pioli. Ci sono però diverse questioni da affrontare e risolvere. L'allenatore emiliano ha ancora un anno di contratto da 12 milioni con l'Al Nassr (e la trattativa per trovare una via di uscita e liberarsi dal club arabo deve ancora entrare nel vivo) e per ragioni fiscali deve restare in Arabia fino al 2 di luglio.

Restano sullo sfondo le alternative Francesco Farioli e Thiago Motta, mentre continuano a trapelare fiducia e attesa per Pioli. Il raduno per la nuova stagione è fissato al Viola Park per il 14 luglio. Per l’ex allenatore rossonero è pronto un contratto di tre anni (o due più opzione) a tre milioni a stagione più eventuali bonus. L’obiettivo è aprire un ciclo assieme provando a a far compiere alla Fiorentina quel salto, magari lottando fino alla fine per un posto in Champions, invocato da tempo dalla piazza che ha sigillato l’annata in aperta contestazione.