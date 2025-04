Più di mille tifosi viola al Villamarin: ma non saranno soli nel settore ospiti

In diversi partiranno direttamente domani mattina, qualcuno invece è già partito a causa degli slot aerei che non servono Siviglia ogni giorno. Trasferta tutto sommato comoda, specialmente per i 168 tifosi che hanno scelto di viaggiare col volo charter organizzato da ATF in collaborazione con SoloViola. Partenza domani mattina da Forlì, rientro in nottata direttamente dopo la partita. Invece, come scrive La Nazione, chi ha scelto di muoversi autonomamente ha cercato le combinazioni più economiche. In diversi si sono mossi anche all’estero. Il gruppo Europa Viola porterà al Villamarin una trentina di tifosi. Qualcuno è partito anche dal Regno Unito, tutti si riuniranno a Siviglia con gli affiliati del Viola Club Barcellona e del Viola Club Valencia. In totale, nel settore ospiti, saranno circa 1.200 i tifosi della Fiorentina.