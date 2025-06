Pioli, zero dubbi su Dzeko e Fazzini. Di Viti piace il margine di crescita

Un paio (anche tre) colpi da ratificare, mentre a grandi passi si avvicina quel mese di luglio che porterà in dote (finalmente) anche il nuovo allenatore della Fiorentina. Stefano Pioli conta i giorni (ormai una decina) per potersi presentare a Firenze.

Intanto sta costruendo a distanza la sua squadra. Daniele Pradè gli ha proposto diversi nomi. Pioli studia, guarda video e statistiche. Su Dzeko non ha mai avuto dubbi. Stesso discorso per Fazzini. Talento purissimo che il ds viola aveva in testa da mesi. Trattativa chiusa, già domani il talento azzurro dovrebbe sbarcare a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. Con l'Empoli e tutto fatto da venerdi scorso: 9 millioni + 1 di bonus. Al calciatore un quinquennale da circa 1 milione di euro.