Pioli: “Voglio un trofeo, non importa quale. Entro 2 anni saremo in Champions”

Il discorso di Stefano Pioli al gruppo viola

Redazione VN 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 07:38)

Il Corriere dello Sport rivela il virgolettato di Stefano Pioli rivolto al gruppo viola: "Voglio provare a vincere subito un trofeo, che sia la Conference League o la Coppa Italia non è importante, e in due anni state sicuri che piazziamo la Fiorentina stabilmente in zona Champions League"

In soli dieci giorni di ritiro al Viola Park, Stefano Pioli ha fatto sentire il proprio valore umano e professionale. Già dal primo giorno, durante la presentazione della squadra, è stato il più acclamato dai tifosi, a conferma del legame profondo e mai interrotto con Firenze, nonostante i sei anni di lontananza. Quegli applausi hanno rappresentato una vera investitura popolare: Pioli è tornato perché vuole vincere, e il pubblico gli ha affidato speranze e ambizioni. È proprio con questo spirito che ha parlato fin da subito ai giocatori, trasmettendo la sua determinazione e la voglia di riportare la Fiorentina ai vertici.

Pioli si è messo al centro del progetto fin dal primo giorno, dialogando con ogni componente della rosa – dai giovani ai veterani – e influenzando in prima persona il mercato. Ha voluto Dzeko con forza, e con poche parole ha saputo convincerlo: «Ciao Edin, sono Stefano». Ha fatto lo stesso con altri elementi chiave come Kean e Gudmundsson, contribuendo alla nascita del tridente offensivo dei sogni e infondendo entusiasmo in un ambiente che solo due mesi fa era ancora scosso dalle dimissioni di Palladino e dalle contestazioni verso la dirigenza. Oggi, invece, la nuova Fiorentina ha preso forma e genera aspettative concrete.

Il valore di Pioli va oltre il campo: è rigenerante per squadra, club e tifosi. Il suo impatto emotivo e strategico è già evidente, ma lui guarda ancora più lontano. Ha fissato obiettivi chiari: vincere subito un trofeo, che sia Conference League o Coppa Italia, e riportare la Fiorentina in Champions League entro due anni. Non sono promesse vuote, ma impegni dettati da passione e convinzione. «Firenze me la sento dentro», ha detto Pioli. E con queste parole alimenta il sogno di un futuro vincente, condiviso con una città che lo ha già riabbracciato come un figlio ritrovato.