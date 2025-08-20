Pioli sul tridente Dzeko, Gudmundsson, Kean: “Possibile? Ecco da cosa dipende”

Intervistato da Repubblica a poche ore dall'inizio ufficiale della stagione 2025-26, Stefano Pioli ha parlato anche del tridente Dzeko, Gudmundsson, Kean. Sarà una soluzione tattica percorribile? Sì, ma a delle condizioni. Ecco le parole del tecnico viola che in un altro passaggio dell'intervista ha parlato anche della Champions League:
I tifosi vorrebbero vedere il tridente. Soluzione possibile, dice Pioli, ma a delle condizioni
Il tridente lo abbiamo provato e abbiamo ottenuto buone risposte e non sarà un problema giocare con tre o quattro giocatori offensivi, ma dipende dalla loro disponibilità, dall’equilibrio, dal tipo di partita e dalla loro condizione visto che giocheremo ogni tre giorni. Vedremo quando giocare con tre giocatori offensivi, quando con due, delle volte sei più pericoloso con un centrocampista in più perché attacchi gli spazi, delle volte lo sei con un attaccante in più perché stai nella metà campo avversaria, delle volte costruiremo con due centrocampisti, delle volte con uno solo. Dipende da chi arriverà da qui a fine mercato, che caratteristiche avranno e come amalgamare il tutto.
