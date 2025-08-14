Pioli recupera Mandragora, CorSport: “Il giocatore si allena in gruppo”

Con il parziale rientro in gruppo di Mandragora, la Fiorentina di Pioli si prepara all’ultima amichevole ufficiale del precampionato, in programma stasera al Viola Park contro la Nazionale universitaria giapponese, già protagonista di sfide in Italia con Genoa, Cesena e Verona. La gara, davanti a circa 1.500 spettatori, rappresenta un’occasione per il tecnico di raccogliere indicazioni tattiche e valutare la condizione fisica dei singoli a una settimana dall’esordio nei playoff di Conference League, il cui avversario sarà definito tra Polissya e Paksi.