Con il parziale rientro in gruppo di Mandragora, la Fiorentina di Pioli si prepara all’ultima amichevole ufficiale del precampionato, in programma stasera al Viola Park contro la Nazionale universitaria giapponese, già protagonista di sfide in Italia con Genoa, Cesena e Verona. La gara, davanti a circa 1.500 spettatori, rappresenta un’occasione per il tecnico di raccogliere indicazioni tattiche e valutare la condizione fisica dei singoli a una settimana dall’esordio nei playoff di Conference League, il cui avversario sarà definito tra Polissya e Paksi.
Corriere dello Sport
Pioli recupera Mandragora, CorSport: “Il giocatore si allena in gruppo”
In vista dell’impegno europeo, Pioli ha intensificato la preparazione: la giornata odierna prevede infatti anche un allenamento congiunto mattutino con la Primavera di Galloppa, utile per incrementare minutaggio e forza nelle gambe. Questa doppia sessione permetterà di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco e consolidare la forma atletica della squadra, in un momento in cui la concentrazione è massima sul debutto stagionale.
Il programma prevede inoltre un’ulteriore sessione congiunta domenica pomeriggio, sempre al Viola Park, contro il Viareggio Calcio, formazione di Eccellenza Toscana. Tutte queste prove sono pensate per arrivare pronti alla sfida europea con il Polissya o il Paksi, ormai in cima ai pensieri dello staff tecnico viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
