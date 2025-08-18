Pioli opta per il 3-5-2 contro il Viareggio. Da giovedì non si scherza più

La Fiorentina ha cercato subito di reagire dopo la sconfitta nell’amichevole contro la Japan University. Per ritrovare ritmo e fiducia, la squadra di Pioli è scesa in campo al Viola Park in un allenamento congiunto con il Viareggio. Un test utile non solo per rimettere ordine, ma anche per accelerare la preparazione in vista degli impegni ufficiali ormai imminenti.

Il tecnico viola ha fatto ruotare gran parte della rosa, cambiando molto tra primo e secondo tempo e puntando sul 3-5-2, modulo già sperimentato di recente. Contro un avversario meno strutturato, la Fiorentina ha mostrato segnali positivi: più fluidità nella costruzione del gioco e maggiore presenza offensiva negli ultimi metri, aspetti incoraggianti in chiave futura.