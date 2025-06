Pioli in Grecia per vacanza: il tecnico parmense delle prime mosse viola

Pioli sarà il prossimo allenatore della Fiorentina nei prossimi giorni. Il tecnico, avvistato in questi giorni da alcuni tifosi a Karpathos, in Grecia, in vacanza, intanto ha apprezzato le prime mosse di mercato, tutte condivise e tutte frutto di una sua valutazione. Dall’acquisto di Dzeko, al blitz per Fazzini e Viti fino al riscatto di Gudmundsson tutte le operazioni rappresentano i primi tasselli di un mosaico che adesso vedrà altre due grandi partite, in uscita i primi quindici giorni di luglio saranno vitali per la conferma o l’addio di Kean e in entrata la voglia di regalarsi un grande regista, un grande centrocampista capace di arricchire una zona di campo decisiva per le ambizioni di alta classifica. Senza dimenticare la valutazione dei giovani che Pioli dovrà fare nella prima parte di ritiro e altri possibili casi di mercato che dovranno essere gestiti con la società, come Dodo.