Pioli in Grecia, ma non solo: le vacanze a tinte viola

Molti giocatori viola in vacanza

Redazione VN 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 07:26)

In attesa dell’inizio della nuova stagione e degli obiettivi ambiziosi fissati per il 2025/26, i giocatori della Fiorentina si stanno godendo le ultime settimane di vacanza dopo un’annata estenuante con ben 53 partite all’attivo. Le mete preferite sono state prevalentemente marine, sia in Italia che all’estero. Anche il nuovo tecnico Stefano Pioli si è concesso qualche giorno di relax, scegliendo l’isola greca di Karpathos in attesa del trasferimento ufficiale a Firenze, previsto tra pochi giorni per ragioni fiscali legate al suo recente passato in Arabia Saudita.

La Grecia è stata meta scelta anche da alcuni giovani della rosa, come Caprini, mentre altri baby viola hanno optato per la Corsica. In Italia, Dodo ha trascorso le vacanze in Sardegna e Pablo Mari ha partecipato a un matrimonio in Sicilia. La Spagna, in particolare Ibiza e Marbella, è stata però la meta più gettonata: tra i presenti Parisi (che ha attirato curiosità con le sue treccine), Gudmundsson, Sabiri e De Gea, che ha fatto da padrone di casa. Anche l’Adriatico ha avuto i suoi protagonisti, con Dzeko e Pongracic divisi tra Croazia e Montenegro.

Non sono mancate infine le destinazioni esotiche e intercontinentali. Ranieri ha scelto le Maldive, Beltrán ha visitato Tokyo e Moreno si è rilassato a Bali. Kean, Richardson e Sottil, invece, hanno preferito gli Stati Uniti. Una vera e propria vacanza "globetrotter" per i giocatori viola, utile per staccare la spina e ricaricarsi in vista di una stagione in cui la Fiorentina punta a fare un ulteriore salto di qualità. Lo scrive la Nazione.