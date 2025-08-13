Pioli ha il suo gruppo, ma non basta: ecco le cose che devono migliorare

Un anno fa la Fiorentina era una squadra in costruzione con molte incognite, mentre oggi ha una fisionomia definita, come richiesto da Pioli prima del suo arrivo. Il tecnico ha lavorato su un gruppo ormai strutturato, alternando i calciatori in due schemi principali (3-4-1-2 e 3-4-2-1) e ha ripreso gli allenamenti puntando a consolidare questa base.

L’obiettivo immediato è la qualificazione ai playoff di Conference League. Non si tratta più di organizzare ritiri ma di inserire e far crescere i nuovi acquisti, come Sohm, e di affinare gioco e meccanismi sia in difesa che in attacco. Pioli sta inoltre valutando alternative interne a Dodo e Comuzzo per capire se intervenire sul mercato nell’ultima settimana sia necessario.