Pioli-Fiorentina, si cerca il Club Manager: sempre in pole Milan Badelj

Badelj torna alla Fiorentina, ma non come giocatore

La trattativa tra Stefano Pioli e la Fiorentina procede, e tra i temi discussi c’è anche l’inserimento di un Club Manager, figura che il tecnico emiliano considera fondamentale. La società viola non ha posto veti, a patto di individuare la persona giusta: un ex calciatore, meglio se legato al club, con grande conoscenza dell’ambiente e la fiducia di allenatore e dirigenza. Una figura di raccordo sempre più diffusa nei club di vertice, come dimostrano gli esempi di Oriali con Conte, Chiellini alla Juventus, Ferri all’Inter e l’interessamento del Milan per Ambrosini.